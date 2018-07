Politiebaas haalt uit naar regering: "Altijd extra werk, nooit extra geld" Astrid Roelandt

11 juli 2018

05u00 4 De Krant "Als de Vlaamse regering nieuwe regels en decreten maakt, moet ze ook de naleving ervan controleren." Dat is de 11 juliboodschap van politiebaas Nicholas Paelinck. "Nu mag de politie het altijd oplossen, zonder 1 euro extra."

Meer trajectcontroles, strengere regels voor dierenwelzijn, een verplicht brandveiligheidsattest voor hotels en B&B's: het zijn maar een paar beslissingen die de Vlaamse regering de afgelopen jaren nam. "Maar het controleren van al die nieuwe regels is te veel voor de inspectiediensten, en dus wordt een deel van het werk systematisch doorgeschoven naar de politie", vertelt korpschef Nicholas Paelinck, nationaal vertegenwoordiger van de lokale politie. "Nochtans is er twee jaar geleden beslist dat de politie zich zou terugplooien op haar kerntaken. Niet dus: we krijgen er bevoegdheden bij zonder dat we het zelf weten."

"Ik stelde dat onlangs vast bij het Logiesdecreet (van Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA), red.). Daarin staat dat hotels en andere logies moeten beschikken over een attest brandveiligheid. Hebben ze dat niet, dan moeten ze dicht." Toerisme Vlaanderen zal daarop controleren, maar - zo staat er dan - als zij het niet doen, is het aan de politie. "Dat decreet is in voege", benadrukt Paelinck, "maar wij weten van niks." Volgende week zit hij erover samen met Toerisme Vlaanderen. "Kwestie van eens te vragen: welke controles doen jullie zelf, vooraleer er naar ons wordt gekeken? Anders zal het duren tot er ergens een brand uitbreekt, en dan zal de politie zogezegd niet ingegrepen hebben."

Nieuwe regels

De boodschap van de korpschef aan de Vlaamse regering is simpel: vaardigt ze nieuwe regels uit, dan moet ze haar controlediensten voldoende middelen geven. "Anders is het nogal goedkoop om met nieuwe decreten te komen", aldus Paelinck. "En als men het dan toch op ons afschuift, dat men dan tenminste zorgt voor de nodige subsidiëring van de geïntegreerde politie", aldus de korpschef. "De gewesten dragen op geen enkele manier bij aan de financiering van de politie, maar schuiven wel almaar meer taken naar ons toe. Hun excuus is dan dat ze zelf capaciteit tekortkomen, maar dat geldt ook voor de politie."

Nieuwe controles

Ook klachten over bouwmisdrijven, milieu-inbreuken en dierenmishandeling komen steeds vaker bij de politie terecht. "Bij bouwmisdrijven weet het parket bijvoorbeeld heel goed dat de bevoegde dienst onvoldoende capaciteit heeft, en zo worden wij gedwongen om die - toch wel gespecialiseerde - taak op ons te nemen. Ook al die nieuwe trajectcontroles: iemand moet die beelden wel bekijken, hé."

Paelinck dringt daarom aan op overleg. "We hebben al verschillende keren gevraagd om een verbindingsofficier van de politie bij de Vlaamse overheid. Dan kunnen we zulke problemen tenminste aankaarten." Bij de Brusselse en Waalse overheid is er zo'n officier, maar volgens Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) is dat op zijn kabinet niet nodig. Ook Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) - bevoegd voor het Logiesdecreet, Dierenwelzijn en Mobiliteit - voelt zich niet aangesproken door de kritiek van Paelinck. "We hebben onze inspectiedienst voor dierenwelzijn verdubbeld en handelen pv's nu zelf af", aldus Weyts. "Ook wat mobiliteit betreft hebben wij het werk van de politie verlicht. Vroeger moest elke individuele zone agenten voorzien om de toenmalige supernova's naast een weg te gaan te bemannen en de boetes af te handelen. Met de invoering van de trajectcontroles valt dat allemaal weg. De camera's flitsen automatisch en de verwerking gebeurt door het gewestelijk administratief centrum, dat de politiezone niets kost."