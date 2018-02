Politieagent mag alcoholcontroles verklappen 10 februari 2018

Het hof van beroep in Gent heeft een agent uit West-Vlaanderen vrijgesproken. Hij had de uitbaatster van een bordeel getipt over een alcoholcontrole en hij werd vervolgd voor de schending van zijn beroepsgeheim. "De kennis van politiemensen over alcoholcontroles valt niet onder het beroepsgeheim", zegt het hof. "Wanneer het alleen gaat om materiële elementen die geen enkel geheim karakter hebben, geldt voor de politieman alleen een deontologische verplichting van discretie." Een tuchtsanctie is wel mogelijk. (KAV)