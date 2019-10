Exclusief voor abonnees Politie zoekt twee broers bij onderzoek naar drama in koelwagen 30 oktober 2019

00u00 0

De politie van het Britse Essex is koortsachtig op zoek naar twee broers uit Noord-Ierland, in het kader van het onderzoek naar de vondst van 39 lijken in een koelwagen vorige week. Het vinden van Ronan (40) en Christopher (34) Hughes is "cruciaal", aldus de politie. Volgens 'Daily Mail' heeft de huurder van de container waarin de lichamen zijn gevonden, Ronan Hughes genoemd als eigenaar. De broers worden gezocht voor doodslag en mensensmokkel.

