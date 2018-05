Politie zoekt spoorlopers die op Facebook te kijk werden gezet 19 mei 2018

00u00 0

De politiezone Denderleeuw/ Haaltert zal alles in het werk stellen om een groep spoorlopers te identificeren. Gisterochtend rond 8 uur staken een groep scholieren en een jonge moeder met kinderen de overweg over aan de Hertstraat in Welle. Zij werden echter gefotografeerd door voorbijgangers, die de beelden op Facebook plaatsten. Toen de politie deze foto's zag, startte ze een onderzoek. "Als we de overtreders identificeren, zal er voor elke persoon een dossier opgemaakt worden. Het parket beslist dan wat er met de spoorlopers gebeurt", zegt commissaris Wim Van Vaerenbergh. "Zij moeten beseffen dat ze hun leven in gevaar brengen. We zullen onze controles de komende dagen opvoeren."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN