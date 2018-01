Politie zoekt motard die met 201 km/u door zone 70 vlamt 23 januari 2018

In het West-Vlaamse Lo is de lokale politie op zoek naar een motard die vrijdagmiddag geflitst werd toen hij met liefst 201 kilometer per uur door een zone 70 racete. Omdat de snelheidsduivel in de richting van de camera reed, kon zijn nummerplaat niet worden geregistreerd. De agenten besloten dan maar deze foto te delen via de sociale media, in de hoop dat iemand de motorrijder herkent. "We willen zeker niet naar een verklikkerscultuur gaan, maar willen de dader wel identificeren, zodat we hem op de enorme gevaren van z'n gedrag kunnen wijzen", klinkt het. Als de man gevat wordt, riskeert hij de inbeslagname van zijn motor. (JHM)

