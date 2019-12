Exclusief voor abonnees Politie zoekt man die mogelijk jas van verdwenen Max (23) vond 18 december 2019

De politie is op zoek naar een getuige die cruciaal kan zijn voor het onderzoek naar de verdwijning van Max Meijer. De 23-jarige Nederlander verdween precies tien dagen geleden na een nachtje stappen in Antwerpen. In het VTM-programma 'Faroek' werden de laatste uren voor de verdwijning van Max gereconstrueerd aan de hand van bewakingsbeelden. Daarop is te zien hoe Max op zondagochtend 8 december rond half 6 een pitazaak op het Falconplein verlaat en richting Eilandje wandelt. Daar wordt hij voor het laatst gefilmd op het kruispunt van de Amsterdamstraat met de Bataviastraat.

