Politie zoekt man die jongen (18) aanrandde op trein

04 maart 2020

De politie vraagt hulp in de zoektocht naar een exhibitionist die een jongen van 18 aangerand heeft op een trein. Hij werd gefilmd door bewakingscamera's. "Ik wist niet wat ik moest doen. Ik was bang dat hij een mes bij zich had", zei het slachtoffer gisteren in het VTM-programma 'Faroek'. De jongen stapte op 3 oktober vorig jaar in het station van Brussels Airport op de trein naar Brussel. Een man ging naast hem zitten, ook al was de rest van de wagon leeg. "Hij haalde zijn geslachtsdeel uit zijn broek en begon te masturberen", zegt Arno*. "Ik was in shock en bang. Daarom heb ik ook niet echt gereageerd. Het was afschuwelijk." Wie meer weet, kan de politie contacteren via 0800 30 300 of opsporingen@police.belgium.eu (SRB)

