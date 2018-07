Politie zoekt 'kompany': duivelse campagne moet 770 beveiligingsagenten aantrekken Ken Standaert

16 juli 2018

00u00 0 De Krant De politie zoekt compagnie. In de slipstream van het succes van onze Rode Duivels wil de federale politie vanaf vandaag een tandje bijsteken in de zoektocht naar beveiligingsagenten - een nieuwe functie bij de politie. Dat is nodig, want nu slaagt amper 6 procent van de kandidaten in alle toegangsproeven.

Met talrijke infosessies in stations en op festivals wil de politie jongeren overtuigen 'to join the company' - een knipoog naar de leider in de verdediging van ons nationaal elftal. "De spirit die de Rode Duivels hebben getoond, zoeken we ook bij de kandidaten voor dit nieuw onderdeel van de politie", klinkt het bij het kabinet van minister Jan Jambon (N-VA). "Jong, sportief, gemotiveerd en fier om ons land te verdedigen."

Bewaken

