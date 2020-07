Exclusief voor abonnees Politie zoekt Knokse caféganger die inspecteur tegen hoofd trapte 11 juli 2020

De politie heeft beelden verspreid van een jongeman die dinsdagnacht een politieinspecteur tegen het hoofd trapte tijdens de schermutselingen na het sluiten van de cafés. Volgens burgemeester Leopold Lippens zijn het veelal minderjarige Nederlanders die in groepjes een appartement huren in Knokke die voor problemen zorgen. Wie de man herkent, wordt gevraagd contact op te nemen met het rechercheteam via PZ.DKH.Recherche@police.belgium.eu.

