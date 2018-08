Politie zoekt beelden van schietpartij Spa 30 augustus 2018

De politie van Spa is op zoek naar beeldmateriaal van de schietpartij waarbij zaterdagnacht agent Amaury Delrez (38) werd doodgeschoten. Ze zoeken zowel beelden van particuliere bewakingscamera's als foto's en filmpjes van omstanders. De Nederlander Yvo T. zit nog vast als hoofdverdachte. Hij zei in een eerste verklaring dat hij een "gat in zijn geheugen" heeft. Vandaag worden de broer en een vriend van T. voorgeleid in Amsterdam. België vraagt de uitlevering. (SRB)