Exclusief voor abonnees Politie zit bijna zonder kogels 22 juni 2019

00u00 0

De federale politie in West-Vlaanderen zit bijna zonder kogels. Er zijn er momenteel nog maar 2.000 in voorraad. Daarom is afgesproken dat bepaalde politiemensen voorlopig geen schietoefeningen mogen doen. "De aankoopprocedure is veel te laat opgestart", zegt vakbondsman Joery Dehaes. Volgens Sarah Frederickx, woordvoerder van de federale politie, is er een oplossing gevonden: de federale politie kan 20.000 kogels overkopen van de politieschool. (BJM)