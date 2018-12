Politie zet drones in bij BOB-controles 29 december 2018

De federale politie zet nu ook drones in bij alcoholcontroles. Vanuit de lucht is makkelijker te zien welke bestuurders de controle proberen te ontwijken door vlak ervoor rechtsomkeer te maken. De camera met zoomfunctie van de drone kan bovendien de nummerplaat in beeld brengen en kijken in welke richting het voertuig rijdt, zodat politiediensten het voertuig alsnog kunnen onderscheppen.