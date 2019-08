Exclusief voor abonnees Politie weet nog niet wie dode man is 14 augustus 2019

Het parket onderzoekt het verdachte overlijden van een man die maandag dood werd teruggevonden in de buurt van winkelcentrum Docks in Brussel. De speurders weten nog niet wie de man was, maar vermoeden inmiddels wel dat hij om het leven werd gebracht. De man was al een hele tijd overleden voordat zijn lichaam onder de Albertbrug werd gevonden. Bovendien zijn er sterke aanwijzingen dat zijn lijk verplaatst werd. Een autopsie moet meer duidelijkheid brengen.