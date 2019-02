Politie waarschuwt voor 'seksuele jagers' in tienerapp 14 februari 2019

Een agent van de Computer Crime Unit waarschuwt voor 'seksuele jagers' in de razend populaire tienerapp TikTok. Die telt meer dan 700 miljoen gebruikers, waarvan de meeste jonger zijn dan 15 jaar. Er zijn ook veel meisjes tussen 11 en 13 jaar, en zelfs nog jonger. Zij gebruiken de app om muziekfilmpjes te maken waarop ze zelf playbacken. Wat opvalt, is dat veel populaire video's seksueel geladen zijn, omdat ze sensuele poses van idolen uit videoclips nadoen. Olivier Bogaert van de Computer Crime Unit waarschuwt daarom dat er ook gebruikers met minder goede bedoelingen op TikTok zitten en zegt voorzichtig te zijn. Je kan de privacy-instellingen best overlopen. Zo is het mogelijk de optie 'anderen toestaan mij te vinden' uit te zetten. Je kan zelf kiezen wie al dan niet kan reageren op jouw video's. Ook wie jou privé-berichten kan sturen, kan je instellen.

HLN