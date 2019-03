Politie waarschuwt voor nieuw wapen: de 'kakatov' 15 maart 2019

De politie waarschuwt agenten om op te letten voor een nieuw wapen: de 'kakatov' - een molotovcocktail met uitwerpselen en/of urine erin. Bij demonstraties in Venezuela en van de gele hesjes in Frankrijk dook het wapen al op. Hoewel ze in ons land nog nooit gebruikt zijn, waarschuwt de federale politie in een interne nota om ook in ons land waakzaam te zijn voor de vieze wapens. Wie een kakatov gooit, riskeert een fikse straf: 3 jaar cel en een geldboete van 45.000 euro. Zijn er verzwarende omstandigheden zoals dronkenschap of intoxicatie, dan kan die straf oplopen tot 7 jaar cel en een boete tot 100.000 euro.