Politie vindt vaker, maar minder drugs in gevangenissen 03 december 2018

00u00 0

Bij acties met drugshonden in de gevangenissen werd in 2017 in 64% van de gevallen drugs gevonden. Dat blijkt uit cijfers die parlementslid Els Van Hoof (CD&V) opvroeg bij justitieminister Koen Geens (CD&V). "Vorig jaar werd 216 keer een drugshond ingezet. In 2014 gebeurde dat maar 123 keer."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN