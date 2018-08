Politie vindt ouders van dolende peuter (2) pas na twee uur 23 augustus 2018

De lokale politie van de zone Demerdal (Diest/Scherpenheuvel-Zichem) heeft zich gisterochtend twee uur lang ontfermd over een tweejarige peuter. Het meisje wandelde rond 8 uur 's ochtends alleen op straat en kon niet duidelijk maken wie haar ouders waren of waar ze woonde. Een dame bracht het kind naar het commissariaat. Met enkele foto's in de hand gingen zes agenten van deur tot deur. Pas na twee uur kon het meisje met haar ouders herenigd worden. Die hadden haar verdwijning nog niet opgemerkt. "De moeder lag nog in bed, want zij had 's nachts gewerkt, de vader was even het huis uit geweest terwijl hij dacht dat hun dochter nog sliep", aldus de korpschef. "Het kind was er tijdens zijn korte afwezigheid in geslaagd de deur open te krijgen en was op wandel gegaan."