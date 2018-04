Politie vindt lijk na WhatsApp-foto 16 april 2018

00u00 0

De Brusselse politie heeft een lijk gevonden in een badkamer nadat ze er een foto van hadden gezien. De dader, een man uit Sint-Pieters-Woluwe, had die doorgestuurd naar een kennis via WhatsApp, maar die trok er meteen mee naar de politie. In zijn appartement troffen de agenten het lichaam aan van een 38-jarige man. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat hij gewurgd zou zijn. Het parket heeft een wetsdokter aangesteld en er werd ook een sporenonderzoek uitgevoerd. De bewoner bekende tijdens het verhoor dat hij de man gedood had. Hij werd officieel aangehouden op verdenking van doodslag.