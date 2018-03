Politie vindt gewonde vrouw in huis overleden man (74) 23 maart 2018

Een man uit het West-Vlaamse Bavikhove is gisteren om het leven gekomen toen hij gegrepen werd door een trein. De 74-jarige Jacques B. had de slagbomen en de bel aan een overweg aan provinciaal domein De Gavers in Harelbeke genegeerd. Eerst werd gedacht dat het om een ongeval ging, omdat de zeventiger ineengedoken liep onder zijn paraplu en hij de trein zo niet gezien zou hebben. Maar toen de politie naar zijn huis ging, trof ze daar B.'s echtgenote aan met diverse verwondingen. Vermoed wordt dat B. hiervoor verantwoordelijk was. De vrouw was in shock en is naar het ziekenhuis gebracht. De speurders van de gerechtelijke federale politie waren uren in de weer voor het sporenonderzoek in het huis. Het Kortrijkse parket geeft geen commentaar. (VHS)

