Politie vindt enorm drugslab vlak bij Belgische grens 02 oktober 2019

Bij een inval op een bedrijventerrein in de Nederlandse gemeente Kerkrade heeft de politie eergisteren het op een na grootste drugslab in Nederland ooit ontdekt. De "illegale chemische fabriek" stond op een bedrijventerrein op zo'n 10 kilometer van de Belgische gemeente Voeren. Bij de inval werd een man opgepakt die sindsdien wordt verhoord. "Als de zaak hier was geëxplodeerd, was de ramp niet te overzien geweest", klinkt het. Een naastgelegen bedrijf werd ontruimd en gesloten, wegens het explosiegevaar. In het pand staan talloze vaten, ketels, afzuiginstallaties en andere benodigdheden voor de productie van synthetische drugs. (CMG)