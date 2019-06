Exclusief voor abonnees Politie vindt drugsdealer... omdat hij veel te luid snurkt 20 juni 2019

Een drugsdealer in Hasselt is deze week op een wel heel knullige manier tegen de lamp gelopen. De politie werd maandagavond opgeroepen door buurtbewoners die klaagden dat een man in hun straat wel heel hard aan het snurken was. Een patrouille ter plaatse ontdekte dat de man in kwestie zijn roes aan het uitslapen was. Hij was niet alleen onder invloed van drugs, hij had ook grotere dealershoeveelheden heroïne op zak. Hij mag zich binnenkort goed uitgeslapen voor de rechtbank verantwoorden. (RTZ)