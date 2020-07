Exclusief voor abonnees Politie vindt 37 kilo cocaïne tussen steenkool en 1,7 miljoen euro en 20 kilo goud na huiszoekingen 15 juli 2020

In de Gentse haven heeft de politie vorige week een drugstransport onderschept waarbij 37 kilogram cocaïne (straatwaarde 2,6 miljoen euro) verborgen zat in een steenkoollading. Terwijl de politie bezig was, kwam een wagen met drie mannen toe, voorzien van materiaal om toegang te krijgen tot het schip en de lading te doorzoeken. Het gaat om twee Belgen van 36 en 37 jaar en een 26-jarige Albanees. Op bevel van de onderzoeksrechter volgden bijkomende huiszoekingen. In Zele werd de 47-jarige eigenaar van de wagen gearresteerd, en in Antwerpen trof de politie een geladen pistool, een grote hoeveelheid cash geld (ongeveer 1,7 miljoen euro) en 20 kilogram in goudstaven aan. In de flat werden twee Albanezen van 26 en 30 opgepakt. (WSG)

