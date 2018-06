Politie vindt 10.000 euro bij drugsdealer 05 juni 2018

De politie heeft afgelopen weekend een drugsdealer opgepakt. Tijdens een huiszoeking vond de politie 9.950 euro. De 31-jarige man werd op heterdaad betrapt in het centrum toen hij cocaïne verkocht voor 150 euro. Verder had hij nog 11 gram drugs op zak. Naast het geld trof de politie in de woning ook nog 82 gram cannabis aan. Na zijn verhoor werd de man, die al gekend stond voor druggebruik en in- en uitvoer van verdovende middelen, ter beschikking gesteld van het parket. (VDBS)