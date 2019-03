Politie verplicht om 'dronken agenten' weer aan te nemen 15 maart 2019

De Brusselse lokale politie moet drie inspecteurs die tijdens hun diensturen bier dronken op café hun job teruggeven. De agenten die in januari 2017 een pv opstelden van het incident, schreven dat hun collega's zichtbaar dronken waren. Na een tuchtonderzoek werden de inspecteurs in mei 2018 ontslagen. Maar omdat ze destijds geen ademtest moesten ondergaan, is volgens de Raad van State niet onomstotelijk bewezen dat ze daadwerkelijk dronken waren én is het ontslag ongeldig.