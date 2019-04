Exclusief voor abonnees Politie vernieuwt celwagens 04 april 2019

00u00 0

De federale politie gaat haar vloot van 150 celwagens - die instaan voor het transport van gedetineerden - geleidelijk aan vernieuwen. De groene bestelwagens worden vervangen door witte exemplaren, uitgerust met de modernste technieken. De gedetineerden kunnen er elk apart in een compartiment uit plexiglas gezet worden, dat onder toezicht van een camera staat. Die beelden zijn zichtbaar in de stuurcabine, waar achter de chauffeur plaats is voor een gewapende agent. Op die manier moeten niet langer alle celwagens begeleid worden door een politie-escorte. Er zijn al zeven nieuwe celwagens geleverd, de komende drie jaar volgen er nog 63. (IBO)