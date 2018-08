Politie vermoedt dat verdachte in 20 jaar oude moordzaak in Frans bos zit: "Hij kan zeer lang overleven in wilde natuur" Stephanie Romans

23 augustus 2018

00u00 0 De Krant Twintig jaar na de moord op de 11-jarige Nicky Verstappen in Nederlands Limburg heeft de politie eindelijk een hoofdverdachte. Het DNA dat in 1998 gevonden werd op de pyjamabroek van de jongen, is van Jos Brech (55), een organisator van reizen in de wilde natuur. Enkele maanden geleden dook hij onder. "Mogelijk verstopt hij zich in een bos", zegt de politie.

10 augustus 1998, 5.30 uur. Een kampeergenootje ziet Nicky Verstappen (11) op blote voeten weglopen uit zijn tent. Het is de laatste keer dat iemand de jongen uit het Nederlands Limburgse Heiblom ziet. Bij het ontwaken van de kampleiding is Nicky niet meer op het kampeerterrein op de Brunssumerheide.

Pas de volgende dag wordt het lichaam van de jongen in de late avond gevonden aan de rand van een sparrenbos, op ongeveer een kilometer afstand van het zomerkamp. Uit het onderzoek blijkt dat er mogelijk sprake was van seksueel misbruik: de rode pyjamabroek die hij droeg, zat binnenstebuiten, net als zijn blauwe onderbroek.

Twee keer aangebeld

De politie vindt op de broek een 'biologisch contactspoor'. Dat is extra belangrijk: vanwege de plaats en het soort materiaal weet de politie zeker dat énkel de dader het had kunnen achterlaten. Het DNA is in 1998 te slecht om te analyseren. Zeventien jaar later lukt het onderzoekers wel, maar het DNA-profiel zit in geen enkele politiedatabank. Daarom start de politie in mei 2017 het grootste verwantschapsonderzoek ooit. 21.500 mannen uit de regio mogen zich vrijwillig komen melden. De politie stuurt ook een brief naar 1.500 mannen van wie ze zéker wangslijmvlies willen afnemen.

Een zekere Jos Brech, die op dat moment bij zijn moeder in het nabijgelegen plaatsje Simpelveld woont, krijgt de oproep ook, maar daagt niet op. Daarom belt de politie in november van dat jaar twee keer persoonlijk bij hem aan. Hij doet niet open, dus laten de agenten een brief in de bus in de hoop op contact.

Enkele weken later krijgt de politie telefoon van een familielid. "Jos zit in Frankrijk: hij organiseert daar een bushcrafttocht." Bushcrafters leren vaardigheden om zo lang mogelijk in de natuur te verblijven zonder hulp van buitenaf. Ze maken vuur, bouwen schuilplaatsen van takken en leren eten en drinken vinden in de wildernis. "In maart zal Jos terug zijn en DNA komen afstaan", belooft zijn familielid. Maar dat gebeurt niet. De politie vindt zijn weigering extra verdacht en begint hem te onderzoeken.

Bij de scouts

Dan blijkt dat zijn naam al voorkomt in het dossier-Nicky Verstappen. In de nacht van 11 op 12 augustus - een dag na de moord - fietste Jos Brech (toen 35) langs de vindplaats van het lichaam. Toen agenten van de marechaussee hem vroegen wat hij kwam doen, zei hij: "Ik ben onderweg naar huis. Het is warm dus dan neem ik graag de fiets." De agent stelde toch een proces-verbaal op en noteerde zijn naam en verklaring. De politie zag in de 'toevallige passant' geen verdachte. In 2001 werd hij nog twee keer verhoord als getuige. Ook in die verhoren zei hij niets verdachts. Inmiddels blijkt dat de man, die na de moord op Nicky nog actief was bij de scouts en werkte in een kinderdagverblijf, in 1985 ook verdacht was in een zedenzaak, die werd geseponeerd.

Zonder telefoon

Nu, twintig jaar later, ziet de politie dezelfde Jos Brech als hoofdverdachte. Maar die is niét teruggekeerd in maart dit jaar, zoals hij had beloofd. Zijn familie gaf hem in april als vermist op: ze probeerden hem meermaals te bereiken om hem te zeggen dat zijn ernstig zieke moeder was overleden, maar kregen hem niet te pakken. Hij gaf voor het laatst een teken van leven op 20 februari. Die dag vertrok hij vanuit een chalet die hij beheert middenin de Vogezen op een lange trektocht. Hij liet zijn telefoon vermoedelijk bewust achter. Hij nam wel een gps-tracker mee. Brech kent het gebied in de Vogezen goed: hij weet waar er hutten en grotten zijn om in te schuilen.

Omdat hij als vermist was opgegeven én omdat ze al vermoedden dat hij iets met de moord van Nicky te maken had, begonnen de Franse en Nederlandse politie naar Brech te zoeken, tot in de Franse bossen. Speurhonden pikten in mei nog een spoor van Brech op. Dat leidt naar een bos ten zuidwesten van Saverne. Later werd een spoor gevonden dat het bos uit loopt, richting een supermarkt. De zoekers zouden uitgekomen zijn in de Franse plaats Niederbronn-les-Bains. Daarna lopen de sporen dood.

Begin juni kreeg de politie dan bevestiging van de DNA-match en vielen alle puzzelstukken in elkaar. "We zijn 100 procent zeker dat het daderspoor van hem is", zegt de onderzoeksleider. De familie werd op de hoogte gebracht. "Maar wij moesten onze mond houden", zei de moeder van Nicky gisteren.

Sindsdien werd nog twee maanden in alle stilte gezocht - zonder resultaat. Daarom is er nu in heel Europa een opsporingsbericht verspreid. De politie kreeg gisteren al tientallen tips binnen. "We denken dat hij zich bewust onvindbaar maakt", aldus de hoofdspeurder. "Hij is zeer goed in staat lang te overleven in de wilde natuur. We denken dat hij nog in leven is."