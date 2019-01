Politie verijdelt aanslag 25 januari 2019

De federale gerechtelijke politie van Luik heeft begin deze week drie mensen opgepakt in een terreurdossier. "De arrestaties vonden plaats in Brugge, Leuven en Sint-Jans-Molenbeek", zegt het federaal parket. "De man uit Leuven is na verhoor vrijgelaten, maar de twee anderen zijn aangehouden omdat er aanwijzingen waren dat een terreurdaad voorbereid werd." Zo zou één van de aangehouden mannen op zoek geweest zijn naar steekwapens. "Er waren indicaties dat hij snel tot actie wou overgaan. Zijn exacte plan wordt verder onderzocht net als eventuele banden met bepaalde terroristische organisaties." Het tweetal verschijnt eerstdaags voor de raadkamer. (KSN)