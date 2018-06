Politie vergeet gokverbod van 9.000 ambtenaren 09 juni 2018

De politie vergat negentien jaar lang om 9.000 politieambtenaren die niet mogen gokken aan de Kansspelcommissie te signaleren. Dat schrijft 'La Dernière Heure'. Het gaat om burgerpersoneel, dat net als ander politiepersoneel niet mag gokken in een casino, een speelhal of online en dus een gokverbod had moeten krijgen. De lijst bij de Kansspelcommissie, waar tot nu toe 14.000 politieambtenaren op stonden, wordt nu dus 9.000 namen langer. Van die 9.000 gokten er overigens 1.050 online. Voor hen komt de beslissing onverwacht. Hun goksaldo op kansspelsites is geblokkeerd. Ze vinden het gokverbod ook niet terecht omdat ze geen enkele politionele bevoegdheid hebben. (SRB)