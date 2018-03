Politie vat 'Homer Simpson' bij controle D'oh! 19 maart 2018

Een vals rijbewijs wordt niet altijd opgemerkt door de politie, maar in dit geval maakte de bestuurder het hen wel héél makkelijk. Bij een controle in het Britse Milton Keynes schoof hij hen een kaartje onder de neus met 'Homer Simpson' als naam, en als klap op de vuurpijl stond er ook nog een afbeelding van het beroemde tekenfilmfiguurtje op. 'Homer' bleek bovendien ook te rijden zonder verzekering, waardoor zijn wagen in beslag werd genomen. De politie postte het bewuste 'rijbewijs' op Twitter. Opmerkzame fans van de serie zagen wel dat het opgegeven adres niet klopte: de echte Homer Simpson woont in 'Evergreen Terrace', niet in 'Springfield Way'.

