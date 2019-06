Exclusief voor abonnees Politie trekt dreigement in: geen staking tijdens Gentse Feesten 27 juni 2019

De stakingsdreiging bij het Gentse politiekorps is voorbij. Na een zeer constructief overleg met burgemeester Mathias De Clercq en korpschef Filip Rasschaert gisterochtend hebben de vakbonden hun stakingsaanzegging in de koelkast gestopt. "De Clercq luisterde en heeft ons stellig beloofd de problemen te zullen aanpakken", zegt Frederik Byn van het VSOA. "We willen hem daartoe de kans geven. Tegen eind dit jaar worden 60 vacatures opengesteld, vooral voor de interventiedienst. We weten dat die niet meteen zullen zijn ingevuld, maar het is een goede start. Om de problemen op korte termijn op te lossen - mensen die geen verlof kunnen nemen wegens personeelstekort - zitten we nog voor de Gentse Feesten opnieuw samen. De burgemeester wil ook zelf met de interventiedienst gaan praten." Byn zegt dat het nooit de bedoeling is geweest Gent plat te leggen, en zeker niet de Feesten. (VDS)

