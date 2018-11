Politie treft trucker aan met mes in rug 19 november 2018

Bij een steekpartij in Herentals is zaterdagavond een 60-jarige Portugese vrachtwagenchauffeur zwaargewond geraakt. Hij werd langs de Herenthoutseweg aangetroffen met een mes in zijn rug, maar was nog bij bewustzijn. In het UZA onderging de man een spoedoperatie. De lokale politie trof in de buurt van de vrachtwagen ook een 43-jarige Portugese vrouw aan die zich verdacht gedroeg. Ze was met de man meegereden. Na een ruzie zou de man zich gewelddadig hebben gedragen, waarna ze hem neergestoken zou hebben. Ze werd als verdachte gearresteerd en verschijnt wellicht vandaag voor de onderzoeksrechter. (WDH)