Politie stuurt verbindingsofficier naar Londen

07 december 2019

In het kader van de nakende brexit wordt vanaf volgend voorjaar een verbindingsofficier aangesteld in het Verenigd Koninkrijk. Hoofdcommissaris Stanny De Vlieger zal die functie zes jaar lang invullen. Hij zal de Belgische politiediensten vertegenwoordigen in Londen én zijn collega's in België op de hoogte houden van de situatie daar.