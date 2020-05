Exclusief voor abonnees Politie stopt met afzonderlijke coronacontroles 08 mei 2020

Vanaf maandag stopt de politie met speciale coronacontroles. Het gaat dan onder andere om controles op niet-essentiële verplaatsingen. "We zullen die opdracht voortaan integreren in de normale politiewerking", zegt Nico Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie. "De voorbije weken hebben we met controles en pv's een duidelijk signaal gegeven. Dat is ons niet altijd in dank afgenomen. Nu zitten we in een nieuwe fase. We rekenen op het gezond verstand van de burger." Vanaf maandag zal de politie bij bijvoorbeeld een verkeerscontrole wel ook nog nagaan of alle mensen in het voertuig daar wel in thuis horen. (BJM)