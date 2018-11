Politie start onderzoek naar kinderlokster 17 november 2018

00u00 0

De lokale politie van Brasschaat is een onderzoek gestart naar een mogelijke kinderlokster. Eind oktober en begin deze maand werden er enkele meldingen gedaan waarbij kinderen gevolgd werden op straat door een vrouw in een zwarte Dacia. In één geval zou de vrouw de kinderen klemgereden hebben en hen aangemaand hebben om dichterbij te komen. Toen de twee het huis van een vriend binnengingen, reed ze weg. Volgens de kinderen ging het mogelijk om dezelfde vrouw die enkele weken eerder al foto's van hen genomen zou hebben. De politie roept op geen paniek te veroorzaken, maar vraagt iedereen alert te blijven. (VTT)