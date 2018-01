POLITIE START INTERN ONDERZOEK NAAR LEK 23 januari 2018

Om na te gaan waar het interne lek over de geplande operatie in het Maximiliaanpark vandaan kwam, is de politie een intern onderzoek gestart. "Het kan niet dat acties op voorhand publiek worden gemaakt", aldus binnenlandminister Jambon (N-VA) gisteravond in 'Terzake'. Ondanks de verhinderde ontruiming kon de spoorwegpolitie zondagavond 17 mensen oppakken bij acties in Brusselse stations. Vier van de arrestanten zijn overgebracht naar een gesloten centrum. Drie mannen verblijven rechtmatig in ons land en zijn vrijgelaten. Tien migranten kregen een bevel om het grondgebied te verlaten.

