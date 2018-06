Politie-snoepjes moeten bestuurders nuchter houden 23 juni 2018

In Brugge hebben ze een originele manier gevonden om het WK voetbal te combineren met preventieve acties tegen alcohol. Vandaag deelt de politie zakjes uit aan bestuurders die de binnenstad binnenrijden om de wedstrijd van de Rode Duivels op groot scherm te bekijken. De inhoud: een bijsluiter en tricolore snoepjes. Op de snoepjes staat 'ZAD' geschreven, kort voor 'Zonder Alcohol en Drugs'. "Wie pintjes 'scoort' tijdens de wedstrijd, vragen we niet meer achter het stuur te kruipen. Met onze ZAD-snoepjes willen we de boodschap op een ludieke en preventieve manier kracht bijzetten", zegt woordvoerster Lien Depoorter. De politie geeft zo de voorzet aan chauffeurs om niet onder invloed achter het stuur te kruipen. "En nu hopen dat de boodschap overkomt en iedereen onze assist binnenkopt", besluit de politie hoopvol. (MMB)

