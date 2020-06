Exclusief voor abonnees Politie sluit activisten Extinction Rebellion in bij betoging 29 juni 2020

00u00 0

De Brusselse politie heeft zaterdag 50 activisten van de radicale milieuvereniging Extinction Rebellion aangehouden. De actievoerders hadden eerst betoogd aan de Beurs en de Nieuwstraat, waarna ze naar de Financietoren trokken. Daar haalden ze de letters 'Finance' weg, omdat ze de toren wilden herdopen tot 'Resilience Tower'. Dat mocht niet van de politie en toen beslisten de betogers om naar de Wetstraat te trekken. Maar dat is een verboden zone voor betogingen. De agenten sloten de activisten in en gingen over tot administratieve aanhoudingen. Daarna werden ze vrijgelaten.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen