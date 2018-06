Politie screent WK-matchen op wedstrijdvervalsing 15 juni 2018

Voor het eerst gaat de federale politie proactief alle wedstrijden in de poule van België bekijken met het oog op wedstrijdmanipulatie. De agenten van het Nationaal Platform Sportfraude kijken naar elke actie. Niet als supporter, maar ze zullen elke fase die niet koosjer is, noteren. De federale politie werkt samen met collega's uit zeven andere Europese landen en zal overleg plegen met onder meer de Belgische voetbalbond. Daarna wordt gekeken of en in welke mate wedstrijden of het verloop van een wedstrijd gemanipuleerd zijn. Valsspelers zullen opgespoord en bestraft worden.

HLN