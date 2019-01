Politie schiet op inbreker 21 januari 2019

In het Limburgse Eisden (Maasmechelen) is het eergisteren tot een schietpartij gekomen tussen de politie en inbrekers. Drie daders waren een woning binnengedrongen. De dochter des huizes had de boeven gehoord en de politie verwittigd. Toen die ter plaatse kwam, vluchtten twee daders snel weg in een aanpalend bos. Een derde sprong in een auto en probeerde zo te ontkomen. Daarbij reed hij in op de politiepatrouille, die meteen het vuur opende. De chauffeur kon toch ontkomen en scheurde weg in de richting van Nederland. Daar werd hij door de politie van het Nederlands Limburgse Echt uiteindelijk klemgereden op de A2 autosnelweg. De man is inmiddels opgesloten en zal deze week worden uitgeleverd aan ons land. Zijn twee kompanen die te voet het bos inliepen, waren gisteravond nog steeds voortvluchtig. (RTZ)

