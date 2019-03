Politie schiet messentrekker dood 11 maart 2019

In de Oost-Vlaamse gemeente Kruisem heeft de politie gisteravond een man doodgeschoten op straat, nadat die een andere man had verwond met twee messen. Het slachtoffer - volgens onze informatie een buurman van de dader - werd geraakt in de hals, maar was er niet erg aan toe. De toegesnelde agenten probeerden de messentrekker te bedaren, maar naar verluidt weigerde hij zich over te geven. Daarop losten ze volgens getuigen vier schoten. Er werd nog een mugteam opgeroepen, maar de man overleed ter plaatse. Het parket heeft een onderzoek geopend. (LDO/DCRB)

