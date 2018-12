Politie schiet man met sabel dood 17 december 2018

De politie heeft in Brussel een 51-jarige man neergeschoten die hen aanviel met een sabel. De schizofrenie man is overleden aan zijn verwondingen. Alain R. woonde samen met zijn ouders in een appartement aan het Vossenplein. Zaterdagochtend kreeg de politie een oproep van de ouders. "Onze zoon is extreem gewelddadig", klonk het. De vijftiger zou met een sabel een raam hebben stukgeslagen en geprobeerd hebben uit het venster te springen. De politie trachtte met hem te onderhandelen, maar dit leverde niets op. Daarop maakten de agenten gebruik van traangas om hem te proberen neutraliseren. Dit werkte als een rode lap op een stier. "De verdachte heeft een politieman aangevallen, die zijn dienstwapen gebruikt heeft", aldus het Brusselse parket. De verdachte kreeg drie kogels in de buik. In de loop van de voormiddag overleed hij. (WHW)

