Exclusief voor abonnees Politie schiet man dood die conciërge neerstak 10 juli 2019

Een 35-jarige man is gistermiddag neergeschoten bij een politietussenkomst in Antwerpen. Zijn moeder was ongerust geworden omdat zij haar zoon, die geestesgestoord is, niet meer kon bereiken. Een patrouille trok naar zijn flat, waar de conciërge hen binnenliet. Volgens betrouwbare bronnen werd de conciërge plots aangevallen toen hij aanklopte. De 35-jarige man rukte de deur open en haalde uit met een mes. De conciërge werd geraakt aan het hoofd, waarop de agenten het vuur openden. De aanvaller werd in de buik geschoten, en overleed kort daarna. (PLA)