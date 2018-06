Politie schiet gewapende man neer in Berlijnse Dom 04 juni 2018

00u00 0

De politie heeft gisteren in de Dom van Berlijn een agressieve man neergeschoten. De verdachte zou een 53-jarige Oostenrijker zijn. Hij was gewapend met een mes. Medewerkers van de bekende kerk middenin de Duitse hoofdstad hadden de politie gebeld omdat een man amok maakte. Agenten die ter plaatse kwamen, probeerden hem te bedaren, maar de situatie liep uit de hand. De politie loste een schot, de kogel zou de man geraakt hebben in de benen. Ook een agent zou gewond zijn geraakt, vermoedelijk óók door een politiekogel. Hoe dat gebeurde, is onduidelijk. De kerk was op dat moment al ontruimd. De man zou geen terroristische motieven hebben gehad. De omgeving van de Dom werd een tijdlang afgesloten.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN