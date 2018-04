Politie schiet banden stuk van bestelwagen met 30 vluchtelingen 18 april 2018

Een bestelwagen vol vluchtelingen is in het Kempense Lille beschoten door de politie. Een patrouille merkte het voertuig vorige nacht op tijdens een rit op de E34. De agenten zagen dat het voertuig met Britse nummerplaten overladen was. De chauffeur vluchtte en verliet de snelweg, maar kon even verderop worden klemgereden. Toch gaf de bestuurder zich niet gewonnen. De bestelwagen reed meermaals in op de combi's. Daarop schoten de agenten. In de bestelwagen zaten 30 vluchtelingen, onder wie ook vier kinderen. (JVN)