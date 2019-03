Politie schiet 632 keer in 7 jaar 12 maart 2019

Tussen 2010 en 2017 heeft de politie 632 keer gevuurd als waarschuwing, op een voertuig of op een bedreigende persoon. Dat blijkt uit cijfers die de federale politie ontving van de lokale korpsen en hun eigen diensten. Per jaar wordt gemiddeld zo'n 31 keer een waarschuwend schot gelost. Op personen die een bedreiging vormen, wordt gemiddeld één keer per maand gevuurd, op voertuigen bijna drie keer per maand. (KSN)

