Politie rolt mazoutbende op 24 mei 2019

De federale gerechtelijke politie heeft een bende opgerold die zich bezighield met het ontkleuren van rode mazout. Dat gebeurde via installaties in het Limburgse Bocholt, Balen in Antwerpen en Charleroi. Het gaat om grootschalige miljoenenfraude. Minstens twaalf personen werden woensdagavond al opgepakt bij twintig huiszoekingen. Ze worden ook verdacht van btw-fraude en valsheid in geschrifte. In 2014 en in 2017 werd dezelfde organisatie na onderzoek vervolgd en veroordeeld. (MMM)