Politie rolt Frans-Belgisch goudnetwerk op

Acht vermoedelijke leden van een netwerk dat goud en juwelen smokkelde tussen Frankrijk en België, zijn opgepakt. Drie van hen wachten in ons land op hun uitlevering aan Frankrijk, zo maakt het parket van Cusset (Centraal-Frankrijk) bekend. Het netwerk werd ontmaskerd na een gezamenlijke politieoperatie. Per week zouden bij Franse particulieren kilo's goud en juwelen gestolen zijn, om ze vervolgens naar de diamantwijk in Antwerpen te brengen. Het onderzoek startte na een reeks diefstallen bij bejaarden in de Franse departementen Allier en Cher, in oktober 2017. Bij de politieactie werden ook 2,4 kilo goud, 200.000 euro cash geld, juwelen en diamanten ter waarde van honderdduizenden euro's, wapens en kunstvoorwerpen in beslag genomen.

