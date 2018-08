Politie rijdt 16-jarige chauffeur klem... en belt zijn papa 20 augustus 2018

00u00 0

Leuvense agenten wisten niet wat ze zagen toen ze in de nacht van zaterdag op zondag een auto klemreden. Een politiepatrouille merkte rond 1 uur op hoe de wagen op de Naamsesteenweg in Heverlee overduidelijk sneller reed dan de toegelaten snelheid van 50 km/u. De agenten achtervolgden hem enkele honderden meters en konden hem dwingen om een zijstraat in te draaien. Daar haalden ze hem in en zetten hem aan de kant. De chauffeur had geen rijbewijs op zak, wat niet verwonderlijk was: hij bleek amper 16. De minderjarige uit Heverlee gaf het telefoonnummer van zijn ouders. De politie belde hen op, waarna de vader van de jongen zijn auto en zijn zoon kwam oppikken. (SVDL)