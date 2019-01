Politie redt 'Hitler-aquarellen' vlak voor veiling 26 januari 2019

00u00 0

In Duitsland zijn drie waterverfschilderijen in beslag genomen vlak voor ze onder de hamer zouden gaan. Een Berlijnse veiling bood ze aan als werk van Adolf Hitler, goed voor een instelprijs van 4.000 tot 5.000 euro per stuk. Het is bekend dat de Duitse dictator als kunstschilder aan de kost kwam van 1909 tot 1914. Zijn talent was matig en vaak penseelde hij slechts postkaarten na. Maar zijn historisch belang zorgde er vier jaar geleden nog voor dat veertien van zijn schilderijen van eigenaar wisselden voor een totaal van 400.000 euro. De laatste tijd heerst er echter grote twijfel over het tweeduizendtal werken dat aan hem wordt toegeschreven - wat zou betekenen dat hij er minstens één per dag heeft gemaakt. En omdat de handtekening op de schilderijen die in Berlijn geveild zouden worden absoluut niet met zijn handschrift overeenkomt, heeft de politie een onderzoek naar bedrog ingesteld. (GVV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN