Politie plukt 8 dronken fietsers uit verkeer

De Gentse politie heeft in de nacht na Kerstmis acht dronken fietsers van de weg geplukt. Ze moesten hun fiets voor zes uur inleveren bij de politie. Een van hen had 2,2 promille op - zo'n tien glazen alcohol. "Een geïntoxiceerde fietser betekent misschien een minder groot gevaar voor andere weggebruikers dan een automobilist, maar hij is wel een gevaar voor zichzelf en andere zwakke weggebruikers", waarschuwt de politie. "Heel wat valpartijen van geïntoxiceerde fietsers eindigen met zware verwondingen op de spoeddienst."

